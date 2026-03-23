Катар и Оман пытаются примирить Иран с США и Израилем
В регионе
- 23 марта, 2026
- 00:28
Официальные представители Дохи и Маската начали переговоры с Тегераном о возможном объявлении прекращения огня в конфликте с США и Израилем.
Как сообщает Report, об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника из одной из арабских стран и двух европейских дипломатов.
Отмечается, что представители Катара и Омана на этой неделе начали контакты с Ираном по вопросу возможного прекращения огня.
По данным издания, эта инициатива была выдвинута после того, как был сделан вывод, что военного потенциала США и Израиля недостаточно для быстрой смены власти в Иране.
Иран заявил о готовности обсуждать прекращение огня, но при условии, что США и Израиль сначала прекратят военные действия.
