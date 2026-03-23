Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Катар и Оман пытаются примирить Иран с США и Израилем

    В регионе
    23 марта, 2026
    • 00:28
    Катар и Оман пытаются примирить Иран с США и Израилем

    Официальные представители Дохи и Маската начали переговоры с Тегераном о возможном объявлении прекращения огня в конфликте с США и Израилем.

    Как сообщает Report, об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника из одной из арабских стран и двух европейских дипломатов.

    Отмечается, что представители Катара и Омана на этой неделе начали контакты с Ираном по вопросу возможного прекращения огня.

    По данным издания, эта инициатива была выдвинута после того, как был сделан вывод, что военного потенциала США и Израиля недостаточно для быстрой смены власти в Иране.

    Иран заявил о готовности обсуждать прекращение огня, но при условии, что США и Израиль сначала прекратят военные действия.

    Qətərlə Oman İranı ABŞ və İsraillə barışdırmaq istəyir
    Последние новости

    В регионе
    00:22

    Израиль утвердил план наземной операции в Ливане

    В регионе
    00:03

    Израиль ужесточает ограничения на рейсы в аэропорту Бен-Гурион

    Другие страны
    23:43
    Видео

    Стало известно, кто шантажировал семью Президента - НОВЫЕ ДЕТАЛИ

    Внутренняя политика
    23:34

    ЦАХАЛ: Боевые действия против Ирана могут продлиться еще несколько недель

    Другие страны
    23:15

    Спор в Саатлы закончился поножовщиной

    Другие
    23:03

    В Ширване произошло ДТП, пострадали четыре человека

    Происшествия
    22:58

    Ультрапереработанные продукты повышают риск инфаркта и инсульта на 67%

    Здоровье
    22:46

    В Иране повреждено более 81 тыс. объектов инфраструктуры после атак США и Израиля

    В регионе
    Лента новостей