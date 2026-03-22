Qətərlə Oman İranı ABŞ və İsraillə barışdırmaq istəyir
Region
- 22 mart, 2026
- 23:57
Rəsmi Doha və Maskat rəsmiləri ABŞ və İsraillə münaqişədə atəşkəs elan edilməsi ehtimalı ilə bağlı Tehranla danışıqlara başlayıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Washington Post" qəzeti ərəb ölkəsindən olan yüksək vəzifəli məmur və iki avropalı diplomatın məlumatlarına istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Qətər və Oman rəsmiləri bu həftə mümkün atəşkəs barədə İranla əlaqə saxlamağa başlayıblar.
Nəşrin məlumatına görə, bu təşəbbüs ABŞ və İsrailin hərbi potensialının İranda sürətli hakimiyyət dəyişikliyi üçün yetərli olmadığı qənaətinə gəlməkdən sonra irəli sürülüb.
İran atəşkəsi müzakirə etməyə hazır olduğunu bildirib, lakin bu şərtlə ki, əvvəlcə ABŞ və İsrail hərbi əməliyyatlara son qoysun.
Son xəbərlər
23:57
Qətərlə Oman İranı ABŞ və İsraillə barışdırmaq istəyirRegion
23:35
Video
Prezidentin ailəsini şantaj edən şəxsin kimliyi məlum olub - YENİ DETALLARDaxili siyasət
23:24
İsrail Livanda quru əməliyyatları planını təsdiqləyibRegion
23:03
Saatlıda mübahisə qanla bitibDigər
23:00
Fernandes de Kossio: Kuba ABŞ ilə hərbi toqquşmaya hazırdırDigər ölkələr
22:50
Şirvanda yol qəzası olub, dörd nəfər xəsarət alıbHadisə
22:49
İranda 81 000-dən çox mülki infrastruktura ziyan dəyibRegion
22:24
Ürək tutması və insult riskini 67% artıran qidalar açıqlanıbSağlamlıq
22:17