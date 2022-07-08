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Канада ввела новые санкции в отношении России

Канада ввела новые санкции в отношении России Правительство Канады вводит санкции в отношении 29 физических и 15 юридических лиц из РФ. В список также попали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и десятки российских журналистов.
В регионе
8 июля 2022 г. 17:28
Канада ввела новые санкции в отношении России

Правительство Канады вводит санкции в отношении 29 физических и 15 юридических лиц из РФ. В список также попали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и десятки российских журналистов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.

"Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня во время встречи министров иностранных дел G20 на Бали объявила о дополнительных санкциях в связи с незаконным и неоправданным вторжением России в Украину", - отмечается в документе, распространенном пресс-службой МИД Канады.

В частности, в список попали патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), журналистка Екатерина Андреева, информационное агентство Regnum, Роскомнадзор.

Правительство Канады также внесло в санкционные списки агентство ТАСС, Первый канал, RT, НТВ, компанию ВГТРК и другие российские СМИ, говорится в документе, распространенном на сайте канадского МИД.

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Версия на английском языке Canada imposes new sanctions on Russia

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