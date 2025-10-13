Каллас: ЕС выделит 10 млн евро на создание специального трибунала

Глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о выделении первых 10 млн евро на создание специального трибунала для рассмотрения преступлений России, а также еще 6 млн на поддержку депортированных украинских детей.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом она заявила на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.

Она напомнила, что в мае во Львове состоялась встреча министров иностранных дел ЕС по запуску работы этого трибунала.

Кроме того, по ее словам, Евросоюз уже мобилизовал 800 млн евро для поддержки Украины в зимний период и планирует выделение еще 100 млн.

"Мы работаем над выделением дополнительных 100 млн евро на генераторы, укрытия и снаряжение для защиты от непогоды", - сказала она.