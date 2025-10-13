İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Kallas: Aİ xüsusi tribunalın yaradılması üçün 10 milyon avro ayıracaq

    Region
    • 13 oktyabr, 2025
    • 14:04
    Kallas: Aİ xüsusi tribunalın yaradılması üçün 10 milyon avro ayıracaq

    Avropa diplomatiyasının başçısı Kaya Kallas Rusiyanın cinayətləri ilə bağlı xüsusi tribunalın yaradılmasına 10 milyon avro, deportasiya edilmiş ukraynalı uşaqlara dəstək üçün isə əlavə 6 milyon avro ayrılacağını elan edib.

    "Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, o, bunu Kiyevdə Ukrayna xarici işlər naziri Andrey Sibiqa ilə birgə mətbuat konfransında bildirib.

    Kallas mayda Lvovda bu tribunalın fəaliyyətə başlaması üçün Aİ xarici işlər nazirlərinin görüşünün keçirildiyini xatırladıb.

    Bundan başqa, onun sözlərinə görə, Aİ qış dövründə Ukraynaya dəstək üçün artıq 800 milyon avro səfərbər edib və daha 100 milyon avro ayırmağı planlaşdırır.

    Kaya Kallas xüsusi tribunal Rusiya
    Каллас: ЕС выделит 10 млн евро на создание специального трибунала

