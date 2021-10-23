Как Ереван посредством фейка о НАТО мечтал Баку с Москвой и Пекином поссорить

О грязных методах ведения информационной войны, часто используемых внешними силами против Азербайджана, писалось неоднократно. Фейки, непроверенная информация, подмена понятий - все использовалось против нашей страны до, во время и после Отечественной в

О грязных методах ведения информационной войны, часто используемых внешними силами против Азербайджана, писалось неоднократно. Фейки, непроверенная информация, подмена понятий - все использовалось против нашей страны до, во время и после Отечественной войны.

Не гнушаются этими методами определенные силы и сейчас.

11 октября 2021 года на интернет-ресурсе thomsonadam.co.uk , который будто бы является личным блогом бывшего посла Великобритании при НАТО Адама Томсона, выходит материал с громким заголовком: "Взгляд НАТО на Каспийское побережье". Авторами статьи якобы выступают сам Адам Томсон и действующий представитель Соединенного Королевства при Альянсе Сара Макинтош, сообщает Report со ссылкой на Caliber.az.

Лейтмотивом статьи является Зангезурский коридор, при этом в материале озвучиваются провокационные идеи о том, что якобы восстановление сухопутной связи Нахчывана с основной частью Азербайджана откроет Баку скорый путь к членству в НАТО и нанесет удар по интересам России и Китая.

Впрочем, мы неспроста в начале заговорили о множественных фейках. Ведь и эта провокационная статейка тоже на поверку оказалась очередной уткой. Выяснить удалось это очень просто. И разоблачил ее никто иной, как сам Адам Томсон, заявив в своем аккаунте в Twitter, что не имеет никакого отношения к этой дезинформации.

"У меня нет персонального блога, а созданный ранее от моего имени является фальшивкой и я сообщу о нем в полицию", - написал Томсон.

Привлекает внимание тот факт, что первым отреагировал на опровержение Томсона пользователь под ником @ArmenianBreakingNews.

Пытаясь создать впечатление, что поддержал опровержение, этот пользователь, распространив скриншот фальшивой статьи, открыто способствовал дальнейшему расползанию данной дезинформации.

Кроме того, подавляющее большинство комментирующих и делящихся этой статьей составляют армяне или же сочувствующие им пользователи. Как известно, согласно алгоритмам Twitter, большое количество комментариев и репостов способствует большему распространению данного твита.

Профиль данного пользователя, представляющегося ливанским армянином, был создан в октябре 2020 года во время 44-дневной войны. В данном профиле открыто поддерживается информационный ресурс MiranPress, пропагандирующий персидский шовинизм и распространяющий дезинформацию и клевету об Азербайджане. Более того, за этим ресурсом торчат уши спецслужб. Вот один из его последних постов:

Накануне на телеграм-канале MiranPress в информации о встрече спецпредставителя НАТО на Южном Кавказе Хавьера Коломины с официальными представителями Армении был повторен нарратив, отражающий вышеуказанную лживую статью. Там было сказано, что "как вы знаете, НАТО поддерживает открытие Зангезурского коридора".

Если вернуться к фейковой статье, якобы написанной Адамом Томсоном, то напрашиваются три очевидных вывода.

Во-первых, что данная информация появилась именно тогда, когда участились разговоры о скором открытии транспортных коридоров в регионе, в том числе Зангезурского. А это свидетельствует о том, что определенные силы вынашивают планы не допустить открытия транспортных коммуникаций.

Во-вторых, упоминание НАТО в контексте открытия транспортных коридоров на Южном Кавказе преследует цель вызвать раздражение у таких геополитических тяжеловесов как Россия и Китай.

В-третьих, на фоне спада напряженности между Ираном и Азербайджаном данный провокационный шаг призван стать новым триггером, способствующим очередной конфронтации между Баку и Тегераном.

И в заключение напомним, что официальный Баку не раз заявлял о том, что является сторонником Движения неприсоединения и в какие-либо военно-политические блоки вступать не намерен.

Впрочем, а разве эти нюансы интересуют армянских и сочувствующих им фейкометов? Вопрос риторический.