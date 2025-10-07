Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Йылдырым: Сотрудничество и солидарность между тюркскими странами укрепляются с каждым днем

    В регионе
    • 07 октября, 2025
    • 18:41
    Йылдырым: Сотрудничество и солидарность между тюркскими странами укрепляются с каждым днем

    Сотрудничество и солидарность между тюркскими государствами укрепляются с каждым днем.

    Как сообщает Report, об этом председатель Совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырым написал в соцсети X.

    "Желаю, чтобы решения, принятые на 12-м Саммите Совета глав государств ОТГ, организованном в городе Габале на тему "Региональный мир и безопасность", были благотворными", - написал он.

    Binəli Yıldırım: Türk dövlətləri arasında əməkdaşlıq və həmrəylik hər ötən gün güclənir
    Binali Yildirim: Co-op, solidarity among Turkic states grow stronger each day

