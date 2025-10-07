Йылдырым: Сотрудничество и солидарность между тюркскими странами укрепляются с каждым днем

Сотрудничество и солидарность между тюркскими государствами укрепляются с каждым днем.

Как сообщает Report, об этом председатель Совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырым написал в соцсети X.

"Желаю, чтобы решения, принятые на 12-м Саммите Совета глав государств ОТГ, организованном в городе Габале на тему "Региональный мир и безопасность", были благотворными", - написал он.