    Binəli Yıldırım: Türk dövlətləri arasında əməkdaşlıq və həmrəylik hər ötən gün güclənir

    Region
    • 07 oktyabr, 2025
    • 18:19
    Türk dövlətləri arasında əməkdaşlıq və həmrəylik hər ötən gün daha da dərinləşərək güclənir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu TDT Ağsaqqallar Şurasının sədri Binəli Yıldırım Qəbələdə keçirilən qurumun 12-ci Zirvə Görüşü barədə "X" hesabında yazıb.

    "Can Azərbaycanın Qəbələ şəhərində "Regional sülh və təhlükəsizlik" mövzusu ilə təşkil olunan TDT dövlət başçılarının 12-ci Zirvə görüşündə qəbul olunan qərarların xeyirli olmasını arzu edirəm", - o qeyd edib.

