    Йохан Вадефуль: Никто не заинтересован в хаосе в Иране

    • 12 марта, 2026
    • 18:34
    Йохан Вадефуль: Никто не заинтересован в хаосе в Иране

    Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль выразил убежденность в том, что территориальная целостность Ирана, равно как и любого другого государства, должна быть предметом уважения и защиты.

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim News Agency, об этом заявил глава МИД ФРГ заявил в беседе с журналистами.

    "Никто не заинтересован в хаосе в Иране, и в нынешних условиях нельзя допустить дальнейшего распространения войны", - отметил он.

    Отметим, что глава МИД Германии находится с визитом в Турции, где был принят президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили напряженную ситуацию на Ближнем Востоке.

