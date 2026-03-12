Йохан Вадефуль: Никто не заинтересован в хаосе в Иране

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль выразил убежденность в том, что территориальная целостность Ирана, равно как и любого другого государства, должна быть предметом уважения и защиты.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim News Agency, об этом заявил глава МИД ФРГ заявил в беседе с журналистами.

"Никто не заинтересован в хаосе в Иране, и в нынешних условиях нельзя допустить дальнейшего распространения войны", - отметил он.

Отметим, что глава МИД Германии находится с визитом в Турции, где был принят президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили напряженную ситуацию на Ближнем Востоке.