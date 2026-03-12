İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Almaniya XİN başçısı: İranın ərazi bütövlüyü qorunmalıdır

    Region
    • 12 mart, 2026
    • 18:15
    Almaniya XİN başçısı: İranın ərazi bütövlüyü qorunmalıdır

    Digər ölkələr kimi, İranın da ərazi bütövlüyü hörmətlə qorunmalıdır.

    "Report" "Tasnim"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Almaniyanın xarici işlər naziri Yohan Vadeful jurnalistlərə bildirib.

    "Heç kim İranda xaos istəmir və indiki şəraitdə müharibənin daha da yayılmasına imkan verilməməlidir", - o deyib.

    Qeyd edək ki, Almaniyanın XİN başçısı Türkiyədə səfərdədir və bu ölkənin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qəbulunda olub. Söhbət zamanı Yaxın Şərqdəki gərginliyin müzakirə olunduğu qeyd olunur.

    Yohan Vadeful İran Rəcəb Tayyib Ərdoğan
    Йохан Вадефуль: Никто не заинтересован в хаосе в Иране

    Son xəbərlər

    18:44

    SEPAH "Gerçək vəd 4" əməliyyatında dörd növ raketdən istifadə edib

    Region
    18:34

    Srdcan Kerim: Səmərəliliyi artırmaq üçün BMT strukturları uzlaşdırılmış şəkildə işləməlidir

    Xarici siyasət
    18:33

    "Real"ın üç futbolçusu Çempionlar Liqasında "Mançester Siti" ilə cavab oyununu buraxa bilər

    Futbol
    18:25

    Rumıniya və Ukrayna dronların birgə istehsalı haqqında saziş imzalayıb

    Digər ölkələr
    18:15

    Almaniya XİN başçısı: İranın ərazi bütövlüyü qorunmalıdır

    Region
    18:10

    Kris Rayt: ABŞ-nin Rusiya neftinə qarşı sanksiyaları ləğv edilməyəcək

    Digər ölkələr
    18:01

    Binəli Yıldırım: BMT son illər dünyada baş verən müharibələrin həlli üçün ortaya uğurlu iş qoya bilməyib

    Xarici siyasət
    18:00

    "Legion Financial"ın səhmlərinə 3 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    17:57

    Nadir Nəbiyev "Şəfa" Futbol Klubunun akademiya rəhbəri təyin edilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti