Almaniya XİN başçısı: İranın ərazi bütövlüyü qorunmalıdır
Region
- 12 mart, 2026
- 18:15
Digər ölkələr kimi, İranın da ərazi bütövlüyü hörmətlə qorunmalıdır.
"Report" "Tasnim"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Almaniyanın xarici işlər naziri Yohan Vadeful jurnalistlərə bildirib.
"Heç kim İranda xaos istəmir və indiki şəraitdə müharibənin daha da yayılmasına imkan verilməməlidir", - o deyib.
Qeyd edək ki, Almaniyanın XİN başçısı Türkiyədə səfərdədir və bu ölkənin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qəbulunda olub. Söhbət zamanı Yaxın Şərqdəki gərginliyin müzakirə olunduğu qeyd olunur.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/RxW9XGbdyR— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) March 12, 2026
