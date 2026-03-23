    Израиль утвердил план наземной операции в Ливане

    23 марта, 2026
    Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир утвердил план проведения целевых наземных операций в Ливане.

    Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской армии в своем Telegram-канале.

    "Операция против террористической организации "Хезболлах" только началась. После завершения операции в Иране "Хезболлах" останется в одиночестве и окажется в изоляции. Это долгосрочная операция, и мы к ней готовы", - заявил Замир.

    Он добавил, что в настоящее время израильская армия в соответствии с организованным планом готовится к проведению целевых наземных операций и нанесению ударов.

    По словам начальника Генштаба, Израиль не остановится до тех пор, пока не будет обеспечена долгосрочная безопасность жителей севера страны.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Радикальная группировка Хезболлах Эскалация на Ближнем Востоке Удары Израиля по Ливану
    İsrail Livanda quru əməliyyatları planını təsdiqləyib
    Ты - Король

