Израиль утвердил план наземной операции в Ливане
В регионе
- 23 марта, 2026
- 00:22
Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир утвердил план проведения целевых наземных операций в Ливане.
Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской армии в своем Telegram-канале.
"Операция против террористической организации "Хезболлах" только началась. После завершения операции в Иране "Хезболлах" останется в одиночестве и окажется в изоляции. Это долгосрочная операция, и мы к ней готовы", - заявил Замир.
Он добавил, что в настоящее время израильская армия в соответствии с организованным планом готовится к проведению целевых наземных операций и нанесению ударов.
По словам начальника Генштаба, Израиль не остановится до тех пор, пока не будет обеспечена долгосрочная безопасность жителей севера страны.
