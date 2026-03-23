Израиль утвердил план наземной операции в Ливане

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир утвердил план проведения целевых наземных операций в Ливане.

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской армии в своем Telegram-канале.

"Операция против террористической организации "Хезболлах" только началась. После завершения операции в Иране "Хезболлах" останется в одиночестве и окажется в изоляции. Это долгосрочная операция, и мы к ней готовы", - заявил Замир.

Он добавил, что в настоящее время израильская армия в соответствии с организованным планом готовится к проведению целевых наземных операций и нанесению ударов.

По словам начальника Генштаба, Израиль не остановится до тех пор, пока не будет обеспечена долгосрочная безопасность жителей севера страны.