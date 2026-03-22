İsrail Livanda quru əməliyyatları planını təsdiqləyib
Region
- 22 mart, 2026
- 23:24
İsrail Müdafiə Qüvvələrinin (İMQ) Baş Qərargah rəisi Əyal Zamir Livanda hədəflənmiş quru əməliyyatları planını təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti özünün Telegram kanalında məlumat yayıb.
""Hizbullah" terror təşkilatına qarşı əməliyyat yeni başlayıb. İrandakı əməliyyat başa çatdıqdan sonra "Hizbullah" tək qalacaq və təcrid olunacaq. Bu, uzunmüddətli bir əməliyyatdır və biz buna hazırıq", - Zamir bildirib.
O əlavə edib ki, İsrail ordusu hazırda mütəşəkkil plana uyğun olaraq hədəfə alınan yerüstü əməliyyatları və zərbələri irəlilətməyə hazırlaşır.
Baş Qərargah rəisinin sözlərinə görə, İsrail ölkənin şimalındakı sakinlər üçün uzunmüddətli təhlükəsizlik təmin olunana qədər dayanmayacaq.
23:57
Qətərlə Oman İranı ABŞ və İsraillə barışdırmaq istəyirRegion
23:35
Video
Prezidentin ailəsini şantaj edən şəxsin kimliyi məlum olub - YENİ DETALLARDaxili siyasət
23:24
İsrail Livanda quru əməliyyatları planını təsdiqləyibRegion
23:03
Saatlıda mübahisə qanla bitibDigər
23:00
Fernandes de Kossio: Kuba ABŞ ilə hərbi toqquşmaya hazırdırDigər ölkələr
22:50
Şirvanda yol qəzası olub, dörd nəfər xəsarət alıbHadisə
22:49
İranda 81 000-dən çox mülki infrastruktura ziyan dəyibRegion
22:24
Ürək tutması və insult riskini 67% artıran qidalar açıqlanıbSağlamlıq
22:17