Из-за ракетных ударов по Украине один работник энергокомпании погиб, шестеро ранены

Во время ракетных ударов ВС России по энергетическим объектам Украины ранения получили семь сотрудников крупнейшей частной вертикально-интегрированной энергокомпании ДТЭК "Энерго", один из них скончался в машине скорой помощи.

Во время ракетных ударов ВС России по энергетическим объектам Украины ранения получили семь сотрудников крупнейшей частной вертикально-интегрированной энергокомпании ДТЭК "Энерго", один из них скончался в машине скорой помощи.

Как передает Report, об этом сообщили украинские СМИ.

"Утром от обстрелов повреждены два энергетических предприятия "ДТЭК Энерго". По предварительной информации, семь раненых. Им была оперативно оказана медицинская помощь, вызвали скорую. Они доставлены в больницу. Один из них от полученных тяжелых травм скончался в автомобиле скорой помощи", - говорится в сообщении.

Компания сообщила, что в целях безопасности на объектах находятся только несколько сотрудников. "Сейчас все в укрытиях. Все остальные работают в удаленном режиме", - добавили в компании.

Отметим, что 18 октября, ВС РФ нанесли удары по Николаеву, Днепру, Житомиру, Киеву и Харькову.