Из-за наводнений в Турции погибли 5 человек, 9 пропали без вести

Пять человек погибли в результате наводнений в турецких провинциях Шанлыурфа и Адыяман, есть сообщения о пропавших без вести.

В результате схода селевых потоков на юго-востоке Турции погибли пять человек, еще девять числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в эфире телеканала NTV губернатор провинции Шанлыурфа Салих Айхан.

В регионе идут сильные дожди, улицы городов залиты грязевыми потоками. Власти просят людей покинуть места затопления и не оставаться в домах и других постройках. Ранее в Шанлыурфе затопило палаты интенсивной терапии детского отделения больницы. Подтопления также регистрируются в районах расположения палаточных и контейнерных городков, развернутых после землетрясений во многих районах на юго-востоке страны. В школах отменены занятия, части госслужащих предоставили оплачиваемый выходной.

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Пять человек погибли в результате наводнений в турецких провинциях Шанлыурфа и Адыяман, есть сообщения о пропавших без вести.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Проливной дождь вызвал наводнения в турецкой провинции Шанлыурфа, была затоплена больница, приостановлены занятия в школах.

По данным телеканала Habertürk, на данный момент в наводнениях погибли пять человек.