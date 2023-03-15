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Из-за наводнений в Турции погибли 5 человек, 9 пропали без вести

Из-за наводнений в Турции погибли 5 человек, 9 пропали без вести Пять человек погибли в результате наводнений в турецких провинциях Шанлыурфа и Адыяман, есть сообщения о пропавших без вести.
В регионе
15 марта 2023 г. 14:13
Из-за наводнений в Турции погибли 5 человек, 9 пропали без вести

В результате схода селевых потоков на юго-востоке Турции погибли пять человек, еще девять числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в эфире телеканала NTV губернатор провинции Шанлыурфа Салих Айхан.

В регионе идут сильные дожди, улицы городов залиты грязевыми потоками. Власти просят людей покинуть места затопления и не оставаться в домах и других постройках. Ранее в Шанлыурфе затопило палаты интенсивной терапии детского отделения больницы. Подтопления также регистрируются в районах расположения палаточных и контейнерных городков, развернутых после землетрясений во многих районах на юго-востоке страны. В школах отменены занятия, части госслужащих предоставили оплачиваемый выходной.

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Пять человек погибли в результате наводнений в турецких провинциях Шанлыурфа и Адыяман, есть сообщения о пропавших без вести.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Проливной дождь вызвал наводнения в турецкой провинции Шанлыурфа, была затоплена больница, приостановлены занятия в школах.

По данным телеканала Habertürk, на данный момент в наводнениях погибли пять человек.

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Версия на английском языке Five killed as Türkiye as heavy rains cause floods

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