Число погибших в результате ракетного обстрела территории Турции достигло трех

Террористическая группировка PKK/YPG выпустила 4 ракеты с севера Сирии по городу Каркамыш турецкой провинции Газиантеп

В результате ракетного обстрела территории Турции в Газиантепе погибли один ребенок и один учитель.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, ракетные снаряды упали на территорию школы: "Один раненый скончался в больнице, лечение остальных продолжается".

Сойлу отметил, что Вооруженные силы Турции будут жестко реагировать на предательскую атаку.

По данным телеканала Haberturk , члены Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны", находящиеся в Сирии, выпустили по городу Каркамыш пять ракет. Повреждена школа, два здания и автомобиль.

13:26

Террористическая группировка PKK/YPG выпустила 4 ракеты с севера Сирии по городу Каркамыш турецкой провинции Газиантеп.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, в результате погибли два человека, также есть пострадавшие.

В районе задействованы кареты скорой медицинской помощи и спасатели.

Напомним, что 20 ноября вооруженные силы Турции начали новую антитеррористическую операцию в Сирии и на севере Ирака.