Число погибших в результате ракетного обстрела территории Турции достигло трех

В результате ракетного обстрела территории Турции в Газиантепе погибли один ребенок и один учитель.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
По его словам, ракетные снаряды упали на территорию школы: "Один раненый скончался в больнице, лечение остальных продолжается".
Сойлу отметил, что Вооруженные силы Турции будут жестко реагировать на предательскую атаку.
По данным телеканала Haberturk , члены Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны", находящиеся в Сирии, выпустили по городу Каркамыш пять ракет. Повреждена школа, два здания и автомобиль.
Террористическая группировка PKK/YPG выпустила 4 ракеты с севера Сирии по городу Каркамыш турецкой провинции Газиантеп.
Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, в результате погибли два человека, также есть пострадавшие.
В районе задействованы кареты скорой медицинской помощи и спасатели.
Напомним, что 20 ноября вооруженные силы Турции начали новую антитеррористическую операцию в Сирии и на севере Ирака.