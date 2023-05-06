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ISW о возможности раскола между духовенством и иранским режимом

ISW о возможности раскола между духовенством и иранским режимом Нападения на иранских священнослужителей, которые участились за последний месяц могут привести к расколу между клерикальным истеблишментом и режимом.
В регионе
6 мая 2023 г. 09:55
ISW о возможности раскола между духовенством и иранским режимом

Нападения на иранских священнослужителей, которые участились в последний месяц могут привести к расколу между клерикальным истеблишментом и иранским режимом.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Нападения на иранских священнослужителей могут отражать более широкую общественную антипатию к социально-культурной и экономической политике режима. Неизвестные лица напали на священнослужителей в ходе четырех отдельных инцидентов в апреле, что свидетельствует о четырехкратном росте насилия в отношении религиозных деятелей по сравнению с январем, февралем и мартом 2023 года", - отмечают аналитики.

В публикации подчеркивается, что недавние нападения совпали с введением 15 апреля нового плана по соблюдению правил ношения хиджаба, который использует передовые технологии наблюдения для выявления женщин без хиджаба и наказывает владельцев общественных мест, не соблюдающих правила ношения хиджаба.

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