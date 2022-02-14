Исследования в Азербайджане подтвердили безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"

Исследование в России и Азербайджане показало безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт".

Исследование в России и Азербайджане показало безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Российского фонды прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ, компании AstraZeneca и "Р-Фарм" объявляют промежуточные результаты II фазы клинических исследований по оценке безопасности комбинированного применения вакцины компании AstraZeneca и препарата "Спутник Лайт". В ходе исследований с участием 100 добровольцев в России и 100 добровольцев в Азербайджане комбинация препаратов продемонстрировала оптимальный профиль безопасности и переносимости, что соотносится с результатами ранее проведенных клинических исследований", - отмечается в сообщении.