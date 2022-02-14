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Исследования в Азербайджане подтвердили безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"

Исследования в Азербайджане подтвердили безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт" Исследование в России и Азербайджане показало безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт".
В регионе
14 февраля 2022 г. 12:15
Исследования в Азербайджане подтвердили безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и Спутник Лайт

Исследование в России и Азербайджане показало безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Российского фонды прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ, компании AstraZeneca и "Р-Фарм" объявляют промежуточные результаты II фазы клинических исследований по оценке безопасности комбинированного применения вакцины компании AstraZeneca и препарата "Спутник Лайт". В ходе исследований с участием 100 добровольцев в России и 100 добровольцев в Азербайджане комбинация препаратов продемонстрировала оптимальный профиль безопасности и переносимости, что соотносится с результатами ранее проведенных клинических исследований", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Clinical trials in Russia, Azerbaijan demonstrate safety of AstraZeneca and Sputnik Light combination

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