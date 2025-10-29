Испания закупит у Турции десятки самолетов HÜRJET

Правительство Испании одобрило закупку у Турции 45 единиц первого реактивного учебно-тренировочного и легкого боевого самолета полностью турецкого производства HÜRJET.

Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.

Согласно информации, стоимость контракта составляет 3,12 млрд евро.

Первые поставки начнутся в 2029-2030 годах и будут реализованы до 30 ноября 2035 года.