    Испания закупит у Турции десятки самолетов HÜRJET

    В регионе
    • 29 октября, 2025
    • 21:12
    Правительство Испании одобрило закупку у Турции 45 единиц первого реактивного учебно-тренировочного и легкого боевого самолета полностью турецкого производства HÜRJET.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.

    Согласно информации, стоимость контракта составляет 3,12 млрд евро.

    Первые поставки начнутся в 2029-2030 годах и будут реализованы до 30 ноября 2035 года.

    İspaniya Türkiyədən 45 ədəd HÜRJET alacaq

