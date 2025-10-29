İspaniya Türkiyədən 45 ədəd HÜRJET alacaq
- 29 oktyabr, 2025
- 21:01
İspaniya hökuməti Türkiyənin ilk milli reaktiv təlim və yüngül hücum təyyarəsi olan HÜRJET-in alınmasına razılıq verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, İspaniyanın Türkiyədən 45 ədəd HÜRJET təyyarəsi alması ilə bağlı qərar Nazirlər Şurasının iclasında qəbul edilib.
Müqavilənin dəyəri 3 milyard 120 milyon avro təşkil edir və anlaşmanın icrasına 2029-2030-cu illərdə başlanılacağı gözlənilir.
Ümumilikdə, müqavilə 30 noyabr 2035-ci ilədək qüvvədə olacaq və uzadılma imkanı nəzərdə tutulmur.
