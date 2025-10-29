İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    İspaniya Türkiyədən 45 ədəd HÜRJET alacaq

    Region
    • 29 oktyabr, 2025
    • 21:01
    İspaniya Türkiyədən 45 ədəd HÜRJET alacaq

    İspaniya hökuməti Türkiyənin ilk milli reaktiv təlim və yüngül hücum təyyarəsi olan HÜRJET-in alınmasına razılıq verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, İspaniyanın Türkiyədən 45 ədəd HÜRJET təyyarəsi alması ilə bağlı qərar Nazirlər Şurasının iclasında qəbul edilib.

    Müqavilənin dəyəri 3 milyard 120 milyon avro təşkil edir və anlaşmanın icrasına 2029-2030-cu illərdə başlanılacağı gözlənilir.

    Ümumilikdə, müqavilə 30 noyabr 2035-ci ilədək qüvvədə olacaq və uzadılma imkanı nəzərdə tutulmur.

    Türkiyə İspaniya HÜRJET
    Испания закупит у Турции десятки самолетов HÜRJET

    Son xəbərlər

    21:53

    Azərbaycan güləşçiləri U-23 dünya çempionatında tarixi uğura imza atıblar

    Fərdi
    21:50

    Braziliyada narkotik satanlara qarşı əməliyyatlarda 132 nəfər öldürülüb

    Digər ölkələr
    21:50

    Avropa İttifaqı Gürcüstan hökumətinə təşəkkür məktubu ünvanlayıb

    Region
    21:39

    COP29-dan COP30-a keçid və XIII Qlobal Bakı Forumuna hazırlıq mövzusunda yüksək səviyyəli görüş keçirilib

    COP29
    21:34

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın oyununa 22 500 bilet satılıb

    Futbol
    21:20

    BAEA İranın nüvə obyektlərində aktivlik müşahidə edib

    Region
    21:15
    Foto

    "Nine Senses" qalereyasında "Od, Su və Öpüşlər" sərgisi açılıb

    Sərgilər
    21:01

    İspaniya Türkiyədən 45 ədəd HÜRJET alacaq

    Region
    20:56

    FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycan komandalarının duelində "Neftçi" qalib gəlib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti