İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İşğaldan azad olunan ərazilərdə Yeni il yarmarkaları fəaliyyətə başlayıb

    Digər
    • 31 dekabr, 2025
    • 22:26
    İşğaldan azad olunan ərazilərdə Yeni il yarmarkaları fəaliyyətə başlayıb

    Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il bayramı münasibətilə Xankəndi şəhərində bayram ovqatlı "Qış nağılı" adlı yarmarka fəaliyyətə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, yarmarka yanvarın 5-dək davam edəcək.

    Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin dəstəyi, Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin təşkilatçılığı ilə sayca 2-ci dəfə keçirilən yarmarka, şəhərin Zəfər meydanında təşkil edilib. Xankəndi şəhəri, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən verilən məlumata görə, yarmarkada 30-dək şirkət öz məhsulları ilə təmsil olunur.

    Analoji yarmarkalar Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında da təşkil olunub.

    Son xəbərlər

    22:39

    Uitkoff Ukrayna və Aİ rəsmiləri ilə məsləhətləşmələr aparıb

    Digər ölkələr
    22:26
    Foto

    İşğaldan azad olunan ərazilərdə Yeni il yarmarkaları fəaliyyətə başlayıb

    Digər
    22:08

    BƏƏ Yəməndəki hava limanından hərbçilərini çıxarmağa başlayıb

    Digər ölkələr
    22:00
    Foto

    Kəlbəcərdə 32 ildən sonra ilk dəfə Yeni il şənliyi təşkil edilib

    Daxili siyasət
    21:45

    İran Prezidenti keçmiş naziri Mərkəzi Bankının sədri təyin edib

    Region
    21:29

    Mbappe zədə səbəbindən İspaniya Superkubokunu buraxacaq

    Futbol
    21:11

    Yaponiyada 5,7 bal gücündə zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    20:51

    Finlandiya polisi "Fitburq" gəmisini kabelə ziyan vurduğuna görə saxlayıb

    Digər ölkələr
    20:38
    Video

    "Euronews": Bakı şəhər təhlükəsizliyi sahəsində yeni meyarlar müəyyən edir

    Media
    Bütün Xəbər Lenti