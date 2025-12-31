В Ханкенди прошла ярмарка "Зимняя сказка" ко Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году

В Ханкенди открылась праздничная ярмарка "Зимняя сказка", приуроченная ко Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

Как сообщает Report, ярмарка будет работать до 5 января.

Мероприятие проводится во второй раз в Ханкенди, а также в Агдере и Ходжалы с поддержкой Представительства Президента Азербайджана в этих регионах и организацией Службы восстановления, строительства и управления. Ярмарка проходит на площади Победы в Ханкенди, и на ней представлено около 30 компаний с разнообразной продукцией.

Аналогичные ярмарки также были организованы в Джебраиле и Зангилане.