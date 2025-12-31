Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Ханкенди прошла ярмарка "Зимняя сказка" ко Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году

    Внутренняя политика
    31 декабря, 2025
    22:50
    В Ханкенди прошла ярмарка Зимняя сказка ко Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году

    В Ханкенди открылась праздничная ярмарка "Зимняя сказка", приуроченная ко Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

    Как сообщает Report, ярмарка будет работать до 5 января.

    Мероприятие проводится во второй раз в Ханкенди, а также в Агдере и Ходжалы с поддержкой Представительства Президента Азербайджана в этих регионах и организацией Службы восстановления, строительства и управления. Ярмарка проходит на площади Победы в Ханкенди, и на ней представлено около 30 компаний с разнообразной продукцией.

    Аналогичные ярмарки также были организованы в Джебраиле и Зангилане.

