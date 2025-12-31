В Ханкенди прошла ярмарка "Зимняя сказка" ко Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году
Внутренняя политика
- 31 декабря, 2025
- 22:50
В Ханкенди открылась праздничная ярмарка "Зимняя сказка", приуроченная ко Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.
Как сообщает Report, ярмарка будет работать до 5 января.
Мероприятие проводится во второй раз в Ханкенди, а также в Агдере и Ходжалы с поддержкой Представительства Президента Азербайджана в этих регионах и организацией Службы восстановления, строительства и управления. Ярмарка проходит на площади Победы в Ханкенди, и на ней представлено около 30 компаний с разнообразной продукцией.
Аналогичные ярмарки также были организованы в Джебраиле и Зангилане.
Последние новости
23:33
США готовы поддержать мирные усилия Камбоджи и ТаиландаДругие страны
23:16
Умеров: На встрече 3 января в Украине ожидается участие представителей более 10 странДругие страны
22:50
Фото
В Ханкенди прошла ярмарка "Зимняя сказка" ко Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому годуВнутренняя политика
22:34
Минэкономики: Грузия планирует заключить соглашение о свободной торговле с СербиейВ регионе
22:13
Фото
В Кяльбаджаре впервые за 32 года организован новогодний праздникВнутренняя политика
21:57
Уиткофф сообщил о проведении консультаций с представителями Украины и евротройкиДругие страны
21:46
Орбан: США в 2026 году могут заключить с РФ соглашение о мире без ЕСДругие страны
21:24
СМИ: Состояние Трампа и его семьи за 15 месяцев выросло примерно на 70%Другие страны
21:08