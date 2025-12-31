İşğaldan azad olunan ərazilərdə Yeni il yarmarkaları fəaliyyətə başlayıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 31 dekabr, 2025
    • 22:26
    Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il bayramı münasibətilə Xankəndi şəhərində bayram ovqatlı "Qış nağılı" adlı yarmarka fəaliyyətə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, yarmarka yanvarın 5-dək davam edəcək.

    Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin dəstəyi, Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin təşkilatçılığı ilə sayca 2-ci dəfə keçirilən yarmarka, şəhərin Zəfər meydanında təşkil edilib. Xankəndi şəhəri, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən verilən məlumata görə, yarmarkada 30-dək şirkət öz məhsulları ilə təmsil olunur.

    Analoji yarmarkalar Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında da təşkil olunub.

    В Ханкенди прошла ярмарка "Зимняя сказка" ко Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году

