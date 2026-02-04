Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    ЦБА сообщил о снижении среднедневного уровня AZIR в январе

    Финансы
    • 04 февраля, 2026
    • 10:41
    В январе текущего года среднедневной уровень индекса AZIR в Азербайджане снизился до 6,7%.

    Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные Центробанка Азербайджана.

    Регулятор отмечает, что инструменты денежно-кредитной политики в стране применяются с учетом процессов на финансовых рынках и ликвидной позиции банковской системы.

    "Посредством недельных депозитных аукционов - основного инструмента операций на открытом рынке - было минимизировано влияние внеполитических факторов на индекс AZIR. Процентные ставки на необеспеченном денежном рынке движутся в пределах процентного коридора Центрального банка и близко к учетной ставке", - отметили в Центробанке.

    Также, по данным ЦБА, процентные ставки на необеспеченном денежном рынке движутся в пределах процентного коридора регулятора и близко к учетной ставке. "Под влиянием снижения учетной ставки в декабре среднедневной уровень AZIR снизился с 6,73% в декабре 2025 года до 6,7% в январе текущего года. Снижение учетной ставки в июле и декабре 2025 года в общей сложности на 0,5 процентного пункта сопровождалось сокращением процентных ставок в различных сегментах финансового рынка. В частности, за последние полгода зафиксировано снижение доходности нот Центрального банка и государственных ценных бумаг, а также процентных ставок по новым депозитам и кредитам в манатах", - отметили в ЦБА.

    AZIR indeksinin orta günlük səviyyəsi yanvarda 6,7 %-ə düşüb
    Лента новостей