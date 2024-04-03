Исмаил Сафи: Встреча в Брюсселе может помешать нормализации отношений Азербайджана и Армении

Безответственный подход Вашингтона и Брюсселя может помешать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Безответственный подход Вашингтона и Брюсселя может помешать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом анкарскому бюро Report заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции, бывший депутат Исмаил Сафи.

Комментируя запланированные на 5 апреля в Брюсселе трехсторонние переговоры с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, политик сказал, что такой формат встречи нарушает международные принципы.

Он отметил, что для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, обеспечения устойчивого мира, стабильности и благополучия ключевым условием является соблюдение трех принципов.

По мнению политика, в первую очередь, конфликтующие стороны должны начать с прямых переговоров: "Лишь потом они могут привлечь к обсуждению другие страны региона, а затем обратиться к третьим сторонам для поиска решения. Достижение долгосрочного мира возможно при соблюдении этих принципов. Поэтому нужно, чтобы сначала Азербайджан и Армения сами начали переговоры, затем привлекли к переговорам региональные государства - Турцию, Россию и Иран, а уже после этого обратились к США и Европейскому союзу. Иначе это может рассматриваться как нарушение международных стандартов”.

Ибрагим Сафи отметил, что неприглашение Азербайджана и Турции на встречу в Брюсселе в период продолжения процесса мирных переговоров между Баку и Ереваном, может быть воспринято как попытка инициировать новый конфликт на международной арене:

"Азербайджанские тюрки на протяжении периода почти 30-летней оккупации подвергались геноциду. В последние годы в регионе появилась надежда на мир и нормализацию отношений. Однако эта возможность может быть упущена из-за безответственного подхода Вашингтона и Брюсселя. Несмотря на заявление официального представителя Госдепартамента США о том, что эти переговоры не связаны с азербайджано-армянским мирным процессом, стороны должны более чутко относиться к подобным инициативам, которые могут нанести ущерб мирному процессу”.