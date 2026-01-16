Исмаил Сафи: Азербайджан проводит более решительную политику после победы в Карабахе

Азербайджан проводит более решительную политику после победы в Карабахе.

Об этом турецкому бюро Report сказал преподаватель Анкарского университета Медиполь Исмаил Сафи.

По его словам, Азербайджан, находящийся на пересечении Востока и Запада, имеет очень большое значение с точки зрения географического положения.

"В настоящее время одна из крупнейших экономик мира находится в Китае, эта страна обладает огромным промышленным потенциалом. Производимые там товары на триллионы долларов ранее выводились на японский, европейский и североамериканский рынки. Но Ближний Восток, Кавказ, Анатолия и Центральная Азия в некоторой степени оставались в стороне от этой торговли. Однако сейчас ситуация начинает меняться. Азербайджан проводит более решительную политику после победы в Карабахе. В настоящее время всем известна сила Азербайджана, являющегося глазами Кавказа. С победой в Карабахе возникли новые реалии, и это проявляется также в международной торговле", - сказал он.

Сафи отметил, что в существующих условиях Армения должна правильно оценить мирные инициативы Азербайджана и Турции.

"Турция действует совместно с Азербайджаном в процессе нормализации. Армения должна понять, что открытие сухопутной границы с Турцией будет реализовано только в случае достижения договоренности с Азербайджаном", - добавил он.