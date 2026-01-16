İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İsmail Safi: Azərbaycan Qarabağ zəfərindən sonra daha qətiyyətli siyasət yürüdür

    Region
    • 16 yanvar, 2026
    • 18:58
    İsmail Safi: Azərbaycan Qarabağ zəfərindən sonra daha qətiyyətli siyasət yürüdür

    Azərbaycanın Qarabağ zəfərindən sonra daha qətiyyətli siyasət yürütdüyü müşahidə olunur.

    Bunu "Report"un Türkiyə bürosuna açıqlamasında Ankara Medipol Universitetinin müəllimi İsmayıl Safi deyib.

    Onun sözlərinə görə, Şərqlə Qərbin kəsişməyində yerləşən Azərbaycan coğrafi mövqeyi baxımından mühüm çox böyük əhəmiyyətə malikdir:

    "Hazırda dünyanın ən böyük iqtisadiyyatlarından biri Çindədir, bu ölkənin nəhəng sənaye potensialı var. Orada istehsal olunan trilyonlarla dollarlıq mallar əvvəllər Yaponiya, Avropa, Şimali Amerika bazarlarına çıxarılırdı. Amma Yaxın Şərq, Qafqaz, Anadolu və Mərkəzi Asiya bu ticarətdən müəyyən qədər kənarda qalırdı. Amma indi vəziyyət dəyişməyə başlayıb. Qeyd edim ki, Azərbaycanın Qarabağ zəfərindən sonra daha qətiyyətli siyasət yürütdüyü müşahidə olunur. Hazırda Qafqazın gözü olan Azərbaycanın gücü hər kəsə məlumdur. Qarabağ qələbəsi ilə yeni reallıqlar yaranıb və bu, beynəlxalq ticarətdə də özünü göstərməkdədir".

    İ.Safi qeyd edib ki, Ermənistan mövcud şəraitdə Azərbaycan və Türkiyənin sülhə xidmət edən addımlarını düzgün qiymətləndirməlidir:

    "Türkiyə normallaşma prosesində Azərbaycanla birgə hərəkət edir. Ermənistan anlamalıdır ki, o yalnız Azərbaycanla anlaşacağı təqdirdə Türkiyə ilə quru sərhədinin açılışı gerçəkləşəcək. Hazırda Paşinyan Türkiyə və Azərbaycan rəhbərliyi ilə münasibətlərində loyallığı qoruyur və sülhü dəstəkləməyə cəhd edir. Ümid edirəm ki, bu, davam edəcək və Ermənistan davamlı sülhü seçəcək".

    Azərbaycan Türkiyə Ermənistan Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Исмаил Сафи: Азербайджан проводит более решительную политику после победы в Карабахе
    Ismail Safi: Azerbaijan pursuing more assertive policy after victory in Karabakh

    Son xəbərlər

    19:41

    Türkiyənin KARGU və ALPAGU PUA-ları Avropaya ixrac ediləcək

    Region
    19:32

    MKİ-nin direktoru Karakasda Venesuelanın müvəqqəti lideri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    19:19
    Foto

    Kamran Əliyev İstanbul Baş prokurorunun müavini ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

    Region
    19:16

    Münxen konfransı İran XİN başçısına göndərilmiş dəvəti ləğv edib

    Digər ölkələr
    19:09

    Çexiya Prezidenti: Ukrayna bir sıra ağrılı güzəştlərə getməlidir

    Digər ölkələr
    19:07

    Dünya Bankı Azərbaycana yeni büdcə mexanizminə keçid islahatlarının həyata keçirilməsində dəstək göstərir

    Maliyyə
    19:05

    Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar baş tutub

    Komanda
    19:05

    KİV: Ukrayna nümayəndə heyəti Uitkoff ilə danışıqlar aparmaq üçün ABŞ-yə gedir

    Digər ölkələr
    19:00

    Siyasi partiyalar üzvlərinin reyestrindəki dəyişikliklər barədə Ədliyyə Nazirliyinə məlumat verib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti