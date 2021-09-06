Исмаил Демир: Мы хотим производить лучшие ударные БПЛА

"В период пандемии перерывов в наших проектах по оборонной промышленности не было".

"В период пандемии перерывов в наших проектах по оборонной промышленности не было".

Как сообщает Report, об этом в интервью TRT Haber заявил глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир.

“Период пандемии в оборонной промышленности прошел под лозунгом "Не останавливайся, только вперед". Естественно, мы по максимуму соблюдали меры предосторожности. Было некоторое замедление, но перерывов в наших проектах не было. Работа по поставке продукции выполняется безостановочно. Наши проекты продолжаются. Мы использовали ударные БПЛА, наши конкуренты получили представление об их возможностях. Если мы остановимся, они нас догонят. Вот почему мы хотим производить лучшие БПЛА. Нельзя останавливаться, необходимо разрабатывать новые технологии”, - отметил он.