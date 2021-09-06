О нас
Report Georgia
Аудио новости

Исмаил Демир: Мы хотим производить лучшие ударные БПЛА

Исмаил Демир: Мы хотим производить лучшие ударные БПЛА "В период пандемии перерывов в наших проектах по оборонной промышленности не было".
В регионе
6 сентября 2021 г. 16:47
Исмаил Демир: Мы хотим производить лучшие ударные БПЛА
0 : 00
0 : 00

"В период пандемии перерывов в наших проектах по оборонной промышленности не было".

Как сообщает Report, об этом в интервью TRT Haber заявил глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир.

“Период пандемии в оборонной промышленности прошел под лозунгом "Не останавливайся, только вперед". Естественно, мы по максимуму соблюдали меры предосторожности. Было некоторое замедление, но перерывов в наших проектах не было. Работа по поставке продукции выполняется безостановочно. Наши проекты продолжаются. Мы использовали ударные БПЛА, наши конкуренты получили представление об их возможностях. Если мы остановимся, они нас догонят. Вот почему мы хотим производить лучшие БПЛА. Нельзя останавливаться, необходимо разрабатывать новые технологии”, - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ismail Demir: We want to make better UCAVs
Версия на азербайджанском языке İsmail Demir: “Daha yaxşı zərbə PUA-ları düzəltmək istəyirik”

Самое читаемое

Эмин Агаларов в пригороде Баку откроет торговый центр и проложит бульвар
Эмин Агаларов в пригороде Баку откроет торговый центр и проложит бульвар
31 августа 2021 г. 07:44
В Баку полицейский погиб при спасении утопающего
ФотоВ Баку полицейский погиб при спасении утопающего
3 сентября 2021 г. 11:11
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в Республике Нагорный Карабах?
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в "Республике Нагорный Карабах"?
3 сентября 2021 г. 17:37
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
31 августа 2021 г. 16:09
Пойдут ли школы на уступки в вопросе единой формы в этом году?
Пойдут ли школы на уступки в вопросе единой формы в этом году?
30 августа 2021 г. 18:00
ЧМ-2022: Азербайджан минимально уступил Люксембургу
ВидеоЧМ-2022: Азербайджан минимально уступил Люксембургу
2 сентября 2021 г. 00:37
В TƏBİB прокомментировали утверждения о связи смерти режиссера AzTV с вакцинацией
В TƏBİB прокомментировали утверждения о связи смерти режиссера AzTV с вакцинацией
1 сентября 2021 г. 16:51
Число вылечившихся от COVID-19 в Азербайджане превысило количество заразившихся
Число вылечившихся от COVID-19 в Азербайджане превысило количество заразившихся
1 сентября 2021 г. 18:16
Коротченко: Только путь мира позволит Армении выйти из финансового и политического тупика
Коротченко: Только путь мира позволит Армении выйти из финансового и политического тупика
2 сентября 2021 г. 14:36
Самолет AZAL совершил первую посадку в международном аэропорту Карабаха
ФотоСамолет AZAL совершил первую посадку в международном аэропорту Карабаха
5 сентября 2021 г. 11:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi