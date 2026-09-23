IRIB: Арагчи проинформировал Уиткоффа об условиях открытия Ормузского пролива

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, на встрече было обсуждено открытие Ормузского пролива.

Встреча, утверждает телеканал, прошла по инициативе американской стороны, представители Тегерана приняли ее для того, чтобы передать свою позицию по открытию Ормузского пролива.

"На встрече до сведения представителя США была доведена твердая позиция Ирана. Немедленное снятие морской блокады, немедленная выплата всех заблокированных активов Ирана и прекращение войны на всех фронтах сопротивления входят в число условий для повторного открытия Ормузского пролива", - говорится в сообщении.

Напомним, что Трамп сообщил о встрече американских и иранских официальных лиц в Нью-Йорке, отметив, что переговоры продолжались три часа.