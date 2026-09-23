Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    IRIB: Арагчи проинформировал Уиткоффа об условиях открытия Ормузского пролива

    В регионе
    • 23 сентября, 2026
    • 00:19
    IRIB: Арагчи проинформировал Уиткоффа об условиях открытия Ормузского пролива

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

    Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, на встрече было обсуждено открытие Ормузского пролива.

    Встреча, утверждает телеканал, прошла по инициативе американской стороны, представители Тегерана приняли ее для того, чтобы передать свою позицию по открытию Ормузского пролива.

    "На встрече до сведения представителя США была доведена твердая позиция Ирана. Немедленное снятие морской блокады, немедленная выплата всех заблокированных активов Ирана и прекращение войны на всех фронтах сопротивления входят в число условий для повторного открытия Ормузского пролива", - говорится в сообщении.

    Напомним, что Трамп сообщил о встрече американских и иранских официальных лиц в Нью-Йорке, отметив, что переговоры продолжались три часа.

    Аббас Арагчи Стив Уиткофф Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив
    IRIB: Əraqçi Hörmüz boğazının hansı şərtlərlə açılacağı barədə Uitkoffu məlumatlandırıb

    Последние новости

    13:06
    Фото
    Видео

    Величие сквозь века: Монастырь Гянджасар в объективе Report

    Карабах
    13:02
    Фото

    В Билясуваре состоялась конференция по рискам политизации религии - ОБНОВЛЕНО

    Религия
    13:00

    Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню"

    В регионе
    13:00

    Еврокомиссия предложила разблокировать €4,2 млрд для Венгрии

    Другие страны
    12:59

    Минфин провел мониторинг 22 госпредприятий во II квартале

    Финансы
    12:56

    "Азеристиликтеджхизат": Вынужденные переселенцы оплатили 47% стоимости оказанных услуг

    Энергетика
    12:46

    Азербайджан и РЭЦЦА рассмотрели сотрудничество по защите Каспия

    Внешняя политика
    12:42

    Завтра в Баку будет 32° тепла, в регионах выпадет град

    Экология
    12:38

    Азербайджан и Китай обменялись соглашением о международных автоперевозках

    Внешняя политика
    Лента новостей