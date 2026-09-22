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    IRIB: Əraqçi Hörmüz boğazının hansı şərtlərlə açılacağı barədə Uitkoffu məlumatlandırıb

    Region
    • 22 sentyabr, 2026
    • 23:46
    IRIB: Əraqçi Hörmüz boğazının hansı şərtlərlə açılacağı barədə Uitkoffu məlumatlandırıb

    ABŞ nümayəndəsinin israrı ilə BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi ilə Ağ Ev rəhbəri Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitkoff arasında arasında görüş keçirilib.

    "Report" IRIB-yə istiandən xəbər verir ki, görüşdə Hörmüz boğazının yenidən açılması müzakirə olunub.

    "Uitkoffun bu görüşlə bağlı müraciətinin qəbul edilməsinə səbəb Hörmüz boğazının yenidən açılması üçün İranın şərtlərinin çatdırılması olub", - məlumatda vurğulanıb.

    Bildirilib ki, bu görüşdə İranın qəti mövqeləri ABŞ nümayəndəsinə çatdırılıb:

    "Dəniz mühasirəsinin dərhal ləğv edilməsi, İranın bloklanmış bütün aktivlərinin dərhal ödənilməsi və bütün müqavimət cəbhələrində müharibənin sona çatması İranın Hörmüz boğazının yenidən açılması üçün şərtləri sırasındadır".

    Xatırladaq ki, Tramp Nyu-Yorkda ABŞ və İran rəsmilərinin görüşdüyünü, müzakirələrin üç saat davam etdiyini bildirib.

    Abbas Əraqçi Stiv Uitkoff ABŞ-İran danışıqları Hörmüz boğazı
    IRIB: Арагчи проинформировал Уиткоффа об условиях открытия Ормузского пролива

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