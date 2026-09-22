ABŞ Prezidenti İranla yeni danışıqlar raundunu anons edib
Digər ölkələr
- 22 sentyabr, 2026
- 23:20
ABŞ və İranın dövlət rəsmiləri ən yaxın vaxtda yeni görüş keçirəcəklər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ lideri Donald Tramp Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində jurnalistlərə bildirib.
Onun sözlərinə görə, tədbir çərçivəsində Vaşinqton və Tehran üç saat davam edən görüş keçiriblər.
"Deyiləcək heç nə yoxdur. Onların çox yaxşı və məhsuldar görüşü olub və ən yaxın gələcəkdə daha biri planlaşdırılıb", - Tramp bildirib.
Onun sözlərinə görə, danışıqlarda ABŞ tərəfindən xüsusi elçilər Stiv Uitkoff və Cared Kuşner iştirak ediblər.
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