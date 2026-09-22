Президент США анонсировал новый раунд переговоров с Ираном

Госчиновники США и Ирана проведут новую встречу в самое ближайшее время.

Как передает Report, об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, в рамках мероприятия Вашингтон и Тегеран уже провели встречу, которая длилась три часа.

"Говорить нечего. У них была очень хорошая встреча, очень продуктивная встреча. И у них намечена на самое ближайшее будущее еще одна", - заявил Трамп.

По его словам, в переговорах с американской стороны приняли участие спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.