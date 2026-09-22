Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Президент США анонсировал новый раунд переговоров с Ираном

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 22:43
    Президент США анонсировал новый раунд переговоров с Ираном

    Госчиновники США и Ирана проведут новую встречу в самое ближайшее время.

    Как передает Report, об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    По его словам, в рамках мероприятия Вашингтон и Тегеран уже провели встречу, которая длилась три часа.

    "Говорить нечего. У них была очень хорошая встреча, очень продуктивная встреча. И у них намечена на самое ближайшее будущее еще одна", - заявил Трамп.

    По его словам, в переговорах с американской стороны приняли участие спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

    Дональд Трамп Переговоры между США и Ираном Генеральная Ассамблея ООН
    ABŞ Prezidenti İranla yeni danışıqlar raundunu anons edib

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