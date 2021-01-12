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Иранского борца приговорили к казни

Иранского борца приговорили к казни Иранского борца Мехди Аль Хуссейни приговорили к казни согласно принципу талиона.
В регионе
12 января 2021 г. 03:07
Иранского борца приговорили к казни

Иранского борца Мехди Аль Хуссейни приговорили к казни согласно принципу талиона.

Как передает Report, об этом сообщает Marca.

Так, 29-летний спортсмен был признан виновным в убийстве. В 2015 году в драке с Аль Хуссейни погиб другой молодой человек. Иранский суд предоставил родственникам погибшего возможность реализовать принцип равного возмездия. Борца приговорили к смерти через повешение.

Отметим, что в сентябре в Иране был казнен другой борец Навид Афкари, за участие в митингах против правительства, которые проходили в 2018 году.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İranda güləşçi edama məhkum edilib

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