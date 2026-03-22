    Иранское телевидение сообщило о бомбардировках военных объектов в Йезде

    22 марта, 2026
    • 03:40
    В расположенном в центральной части Ирана городе Йезде несколько ракетных пусковых установок подверглись ударам.

    Как передает Report, об этом сообщили в Государственной телерадиокомпании Ирана (IRIB).

    Помимо этого, поступают сведения о мощных взрывах в других населенных пунктах центральной части страны - Исфахане и Ферейдуншехре. На западе Ирана удару подвергся город Хамадан.

    Данные о возможных разрушениях инфраструктуры или жертвах среди населения в результате произошедших обстрелов на данный момент не поступали.

    При этом телеканал Al Hadath сообщает о многочисленных взрывах в западной, восточной и юго-восточной частях иранской столицы Тегерана. Сведений о том, какие конкретно объекты подверглись атаке, а также о причиненном ущербе и возможных пострадавших в результате налета, пока нет.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

