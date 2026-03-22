    İranın Yəzd şəhərindəki hərbi obyektlərə zərbələr endirilib

    22 mart, 2026
    İranın mərkəzi hissəsində yerləşən Yəzd şəhərində bir neçə raket buraxılış qurğusu zərbələrə məruz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın Dövlət Televiziyasından (IRIB) bildirilib.

    Bundan başqa, ölkənin mərkəzi hissəsindəki digər yaşayış məntəqələrində - İsfahan və Fereydunşəhrdə güclü partlayışlar barədə məlumatlar daxil olur. İranın qərbində isə Həmədan şəhəri zərbəyə məruz qalıb.

    Hazırda zərbələr nəticəsində infrastrukturun mümkün dağıntıları və ya əhali arasında tələfat barədə məlumat daxil olmayıb.

    Bununla yanaşı, "Al Hadath" telekanalı İranın paytaxtı Tehranın qərb, şərq və cənub-şərq hissələrində çoxsaylı partlayışlar barədə xəbər verib. Konkret hansı obyektlərin hücuma məruz qaldığı, eləcə də dəyən ziyan və hücum nəticəsində mümkün zərərçəkənlər barədə məlumat yoxdur.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    Иранское телевидение сообщило о бомбардировках военных объектов в Йезде

    Son xəbərlər

    04:09

    İranın Yəzd şəhərindəki hərbi obyektlərə zərbələr endirilib

    Region
    03:33

    Kiyevdə qismi elektrik kəsintiləri yaşanır

    Digər ölkələr
    03:14

    Tramp İmmiqrasiya Xidmətini hava limanlarının mühafizəsinə cəlb etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    02:56

    Miley: Argentina Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    02:28

    İran İsrailə qarşı mübarizənin yeni mərhələsinin başladığını bəyan edib

    Region
    01:37

    "Ynet": İranın Arada raket hücumu nəticəsində 40-dan çox şəxs yaralanıb

    Digər ölkələr
    01:07

    KİV: Ağ Ev İranla mümkün sülh danışıqları ilə bağlı hazırlıqlara başlayıb

    Digər ölkələr
    00:51

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: İlaxır çərşənbə gecəsi görülən yuxular həyat tərzinə təsir edir

    Daxili siyasət
    00:23

    Floridada ABŞ və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında görüş keçirilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti