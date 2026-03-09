Иранский чиновник пригрозил ударами по территориям, откуда США атакуют Иран

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Иран нанесет удары по любой территории, с которой американские военные силы будут атаковать Исламскую Республику.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera, об этом заявил спикер Исламского консультативного совета Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

    "Мы нанесем удар по любой территории, с которой США будут атаковать нас", - сказал Галибаф. По его словам, любая американская военная база в регионе, откуда будут осуществляться удары по Ирану, станет целью иранской армии.

    Галибаф также отметил, что некоторые соседние государства пообещали контролировать действия американских военных на своей территории.

