    İran rəsmisi: ABŞ-nin bizə hücum etdiyi istənilən əraziyə zərbə endirəcəyik

    Region
    • 09 mart, 2026
    • 01:05
    İran ABŞ hərbi qüvvələrinin İslam Respublikasına hücum etdiyi istənilən əraziyə zərbə endirəcək.

    "Report" "Al Jazeera" telekanalına istinadən xəbər verir ki, bunu İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqer Qalibaf deyib.

    "ABŞ-nin bizə hücum edəcəyi istənilən bölgəyə zərbə endirəcəyik", - Qalibaf deyib. O, əlavə edib ki, İrana hücumların həyata keçirildiyi bölgədəki istənilən ABŞ hərbi bazası İran Ordusunun hədəfinə çevriləcək.

    Qalibaf qeyd edib ki, bəzi qonşu dövlətlər öz ərazilərindəki amerikalıların hərəkətlərinə nəzarət edəcəklərinə söz veriblər.

    Məhəmməd Baqer Qalibaf İran ABŞ-nin İrana hücumu

