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Иран запретил тестирование вакцин иностранных компаний на своих жителях

Иран запретил тестирование вакцин иностранных компаний на своих жителях Иностранные компании больше не смогут тестировать свои вакцины от коронавируса на жителях Ирана.
В регионе
9 января 2021 г. 15:45
Иран запретил тестирование вакцин иностранных компаний на своих жителях

Иностранные компании больше не смогут тестировать свои вакцины от коронавируса на жителях Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Иностранные компании хотели предоставить нам вакцины для тестирования их на иранском народе. Но министерство здравоохранения страны предотвратило это. Наши люди не будут тестирующим устройством для компаний - производителей вакцин", - приводит слова Роухани агентство Reuters.

Оно отметило, что президент не назвал компании, вакцины которых оказались под запретом.

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 8 января объявил о запрете на импорт в исламскую республику вакцин от коронавируса из США и Великобритании. Он подчеркнул, что не доверяет разработанным в США и Соединенном Королевстве препаратам, отметив, что западные державы "в некоторых случаях хотят испытать вакцину на других народах".

29 декабря агентство Tasnim информировало, что в Иране началась первая фаза испытаний на добровольцах иранской вакцины от коронавируса.

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Версия на английском языке Iran’s Supreme Leader bans import of U.S., UK COVID-19 vaccines

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