    Иран закрыл свое воздушное пространство

    В регионе
    15 января, 2026
    • 03:27
    Иран закрыл свое воздушное пространство

    Иран закрыл свое воздушное пространство для всех самолетов, кроме международных рейсов с ранее полученным разрешением.

    Как передает Report, соответствующее извещение (NOTAM) выпустило Организация гражданской авиации Ирана.

    Ограничения действуют с 23:45 среды по бакинскому времени до 9:00 четверга. Из данных Flightradar24 следует, что в воздушном пространстве Ирана на момент публикации находятся два самолета - рейсы в Тегеран из Бангкока и из Гуанчжоу.

    Ранее саудовский телеканал Al-Hadath сообщал о закрытии Ираном воздушного пространства в приграничных с Ираком районах.

    Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что США могут нанести удары по Ирану в течение следующих суток на фоне обострения напряженности в регионе.

