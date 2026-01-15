Иран закрыл свое воздушное пространство
Иран закрыл свое воздушное пространство для всех самолетов, кроме международных рейсов с ранее полученным разрешением.
Как передает Report, соответствующее извещение (NOTAM) выпустило Организация гражданской авиации Ирана.
Ограничения действуют с 23:45 среды по бакинскому времени до 9:00 четверга. Из данных Flightradar24 следует, что в воздушном пространстве Ирана на момент публикации находятся два самолета - рейсы в Тегеран из Бангкока и из Гуанчжоу.
Ранее саудовский телеканал Al-Hadath сообщал о закрытии Ираном воздушного пространства в приграничных с Ираком районах.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что США могут нанести удары по Ирану в течение следующих суток на фоне обострения напряженности в регионе.
