Иран закрыл свое воздушное пространство для всех самолетов, кроме международных рейсов с ранее полученным разрешением.

Как передает Report, соответствующее извещение (NOTAM) выпустило Организация гражданской авиации Ирана.

Ограничения действуют с 23:45 среды по бакинскому времени до 9:00 четверга. Из данных Flightradar24 следует, что в воздушном пространстве Ирана на момент публикации находятся два самолета - рейсы в Тегеран из Бангкока и из Гуанчжоу.

Ранее саудовский телеканал Al-Hadath сообщал о закрытии Ираном воздушного пространства в приграничных с Ираком районах.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что США могут нанести удары по Ирану в течение следующих суток на фоне обострения напряженности в регионе.