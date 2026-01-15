İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    İran hava məkanını bağlayıb

    Region
    • 15 yanvar, 2026
    • 03:14
    İran hava məkanını bağlayıb

    İran hava məkanını bağlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Mülki Aviasiya Təşkilatı NOTAM (aviasiya personalı üçün beynəlxalq məlumatlandırma) yayımlayıb.

    Bildirilib ki, əvvəlcədən icazə alınmış beynəlxalq uçuşlar istisna olmaqla, hava məkanı bağlanıb.

    "Flightradar24" portalında əksini tapan məlumata görə, hazırda İran hava məkanında sadəcə Banqkok və Quançjoudan uçan iki təyyarə var.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Səudiyyə Ərəbistanının "Al-Hadath" telekanalı sadəcə İraqla sərhəd bölgələrində hava məkanının bağlandığına dair məlumat yaymışdı.

    İran Hava məkanı bağlanıb
    Иран закрыл свое воздушное пространство

    Son xəbərlər

    03:48

    ABŞ yarımkeçiricilərin idxalına 25 % rüsum tətbiq edib

    Digər ölkələr
    03:14
    Foto

    İran hava məkanını bağlayıb

    Region
    02:34

    İran ABŞ-yə xəbərdarlıq edib: Keçmişdəki səhvinizi təkrarlamayın

    Region
    02:11

    "Arsenal" İngiltərə Liqa Kubokunun yarımfinalında "Çelsi"ni səfərdə məğlub edib

    Futbol
    01:43

    WP: İran və İsrail bir-birinə hücum etməmək barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    01:24

    ABŞ Maliyyə Nazirliyi "Lukoyl"un xarici aktivlərinin satışı üçün lisenziyanın müddətini uzadıb

    Digər ölkələr
    00:41

    BƏƏ Prezidenti Fidanla Yaxın Şərqdəki mövcud durumu müzakirə edib

    Digər ölkələr
    00:33

    Tramp: İranda qətllər dayandırılıb

    Digər ölkələr
    00:28

    Rubio ABŞ-nin Kubaya ilk humanitar yardım partiyasını göndərdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti