"Qalatasaray" "Liverpul"la oyundakı hadisəyə görə kompensasiya tələb edəcək

İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Futbol
    • 19 mart, 2026
    • 13:57
    Qalatasaray Liverpulla oyundakı hadisəyə görə kompensasiya tələb edəcək

    Türkiyənin "Qalatasaray" klubu UEFA nümayəndələrinə şikayət ərizəsi ilə müraciət edib.

    "Report" "HT Spor"a istinadən xəbər verir ki, bu, komandanın İngiltərədə "Liverpul"a uduzduğu UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin cavab oyunundan (0:4) sonra baş verib.

    İstanbul təmsilçisinin baş katibi Eray Yazgan Noa Lanqın ağır zədə alması ilə bağlı bu addımı atdıqlarını bildirib:

    "Matçdan sonra bu məsələ ilə bağlı UEFA nümayəndələrinə şikayət ərizəsi ilə müraciət etdik. Qurum vəziyyəti qiymətləndirəcək. Biz vəkillərlə məsləhətləşirik. UEFA-ya kompensasiya tələbi ilə müraciət edəcəyik və iddialarımızın nəzərdən keçirilməsini tələb edəcəyik. Tələbimiz təmin edilməsə, məhkəmə iddiası qaldırıla bilər. Oyunçularımızın sağlamlığı bizim üçün prioritetdir".

    Xatırladaq ki, Noa Lanq sözügedən qarşılaşmada ağır zədə alıb. Niderlandlı oyunçunun barmağı reklam lövhəsindəki polad dəliyə ilişərək kəsilib.

    Noa Lanq Qalatasaray FK UEFA Çempionlar Liqası Liverpul FK Eray Yazgan

