    Azərbaycanda bayram günlərində mənşə sertifikatı verilməsi davam etdiriləcək

    19 mart, 2026
    • 13:53
    Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi sahibkarlıq subyektlərinə müraciət edib.

    "Report"un məlumatına görə, müraciətdə deyilir ki, ixrac olunan malların mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi üzrə ekspertizaların keçirilməsi və belə ekspertizaların nəticələrinə uyğun olaraq malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatların verilməsində fasiləsizliyin təmin edilməsi məqsədilə Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi (yalnız Bakı KOB Evində göstərilən xidmətlər üzrə) və onun regional bölmələri (https://competition.gov.az/az/page/haqqimizda/regional-bolmeler), eləcə də Agentliyin tabeliyində fəaliyyət göstərən İstehlak Mallarının Ekspertizası Mərkəzi və regional bölmələri (https://www.ekspertiza.az/az/haqqimizda/regional-bolmeler) qeyri-iş günlərində – 23, 24, 26, 27 mart 2026-cı il tarixlərində fəaliyyət göstərəcək.

    Bundan əlavə, standart nümunələrin və ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiqi haqqında sertifikatların əldə olunması ilə bağlı müraciətlərin qəbulu və sertifikatın verilməsi xidmətləri 24, 27 mart 2026-cı il tarixlərində həyata keçiriləcək.

    Sahibkarlar qeyd edilən tarixlərdə müvafiq xidmətlərdən yararlanmaq üçün iş günlərində olduğu kimi aidiyyəti üzrə müraciət edə bilərlər.

    14:49

    Yeni əməkhaqqı sistemi dövlət idarəetməsini asanlaşdıracaq - RƏY

    Sosial müdafiə
    14:49

    Oman İranı Fars körfəzi ölkələrinin obyektlərinə hücumlarına görə qınayıb

    Digər ölkələr
    14:47

    Ekspert: "Dövlət qulluğunda mükafat sisteminin ləğvi maaş disproporsiyalarını aradan qaldıracaq"

    Maliyyə
    14:47

    Türkiyədən Azərbaycana gətirilən şaftalı, nektarin, gilasda Şarka virusu aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    14:46

    Aleksandar Vuçiç neft qiymətlərinin bahalaşmasına görə nazirləri təcili toplayıb

    Digər ölkələr
    14:44

    Sumqayıtda 34 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    14:41

    Kamran Əliyev: "Azərbaycanda bir nömrəli idman növü güləşdir"

    Fərdi
    14:27

    Peskov: Rusiya-ABŞ-Ukrayna danışıqlarının növbəti raundunun keçiriləcəyinə ümid edirik

    Region
    14:26
    Foto

    ANAMA: Azad olunmuş ərazilərdəki qəbiristanlıqlarda mina riski davam edir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti