Rəşad Nəbiyev Qobustanda vətəndaşları qəbul edib
- 19 mart, 2026
- 14:02
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev Qobustan şəhərində Şamaxı və Qobustan rayonlarının sakinlərini qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu nazir "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
"Vətəndaşların nəqliyyat, telekommunikasiya və poçt xidmətləri ilə bağlı müraciətlərinə baxdıq. Göstərilən məsələlərin bir hissəsi yerində öz müsbət həllini tapdı. Digər qisminin araşdırılması ilə bağlı nazirliyin müvafiq qurumlarına tapşırıqlar verilib", - R.Nəbiyev vurğulayıb.
Son xəbərlər
14:58
"Bank Respublika" və "EIB Global" AMB-nin hedc mexanizminin tətbiqilə kredit sazişi bağlayıblarMaliyyə
14:49
Yeni əməkhaqqı sistemi dövlət idarəetməsini asanlaşdıracaq - RƏYSosial müdafiə
14:49
Oman İranı Fars körfəzi ölkələrinin obyektlərinə hücumlarına görə qınayıbDigər ölkələr
14:47
Ekspert: "Dövlət qulluğunda mükafat sisteminin ləğvi maaş disproporsiyalarını aradan qaldıracaq"Maliyyə
14:47
Türkiyədən Azərbaycana gətirilən şaftalı, nektarin, gilasda Şarka virusu aşkarlanıbSağlamlıq
14:46
Aleksandar Vuçiç neft qiymətlərinin bahalaşmasına görə nazirləri təcili toplayıbDigər ölkələr
14:44
Sumqayıtda 34 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıbHadisə
14:41
Kamran Əliyev: "Azərbaycanda bir nömrəli idman növü güləşdir"Fərdi
14:27