Canni İnfantino bütün komandaların DÇ-2026-da iştirakını gözləyir
- 20 mart, 2026
- 03:27
FİFA prezidenti Canni İnfantino bütün seçmə komandaların 2026-cı ilin dünya çempionatında iştirakını gözlədiyini bildirib.
"Report"un məlumatına görə, onun şərhlərini təşkilatın mətbuat xidməti sitat gətirib.
C.İnfantinonun sözlərinə görə, FİFA geosiyasi münaqişələrə təsir göstərə bilməz, lakin futboldan sülhün təşviqi üçün vasitə kimi istifadə etməyə çalışır.
"FİFA geosiyasi münaqişələri həll edə bilməz, lakin biz körpülər qurmaq və sülhü gücləndirmək üçün futbolun və dünya çempionatının gücündən istifadə etməkdə qərarlıyıq", - o qeyd edib.
Təşkilat rəhbəri turnirin ədalətli oyun və qarşılıqlı hörmət ruhunda keçiriləcəyinə dair gözləntilərini vurğulayıb.
C.İnfantino əlavə edib ki, turnir cədvəli artıq dəqiqləşdirilib və 48 iştirakçı komandanın siyahısı tezliklə təsdiqlənəcək.