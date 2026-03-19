Джанни Инфантино рассчитывает на участие всех сборных в ЧМ-2026

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что рассчитывает на участие в чемпионате мира 2026 года всех сборных, которые пройдут квалификацию.

Как передает Report, его комментарий приводит пресс-служба организации.

По словам Инфантино, ФИФА не может влиять на геополитические конфликты, однако стремится использовать футбол как инструмент для укрепления мира.

"ФИФА не может разрешать геополитические конфликты, но мы полны решимости использовать силу футбола и чемпионата мира для наведения мостов и укрепления мира", - отметил он.

Глава организации подчеркнул, что ожидает проведения турнира в духе честной игры и взаимного уважения.

Инфантино добавил, что расписание чемпионата уже сформировано, а в ближайшее время будет утвержден список из 48 команд-участниц.