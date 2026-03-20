    Macarıstan və Sloveniya İtaliyadan qazın nəqli üçün kəmər inşa edəcəklər

    20 mart, 2026
    • 04:27
    Macarıstan və Sloveniya iki ölkə arasında İtaliyadan qazın nəqli üçün kəmərin inşası barədə saziş imzalayıblar.

    "Report"un məlumatına görə, Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto bu barədə Budapeştdə Sloveniyanın ətraf mühit, iqlim və enerji naziri Bojan Kumer ilə müqavilənin imzalanmasından sonra keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    O deyib ki, 115 kilometrlik boru kəmərinn inşası planlaşdırılır ki, bunun da təxminən 40 kilometri Macarıstanına düşəcək və kompressor stansiyası tikiləcək.

    "Birinci mərhələdə onun gücü ildə 440 milyon kubmetr olacaq və bu, sonradan 1,7 milyard kubmetrə qədər artırıla bilər ki, bu da Macarıstanın Sloveniya vasitəsilə İtaliyadan mayeləşdirilmiş təbii qaz almasına imkan verəcək", - Siyarto deyib.

    O vurğulayıb ki, Macarıstan bu addımı enerji şaxələndirmə siyasətinə uyğun olaraq atır, lakin bu, mövcud enerji mənbələrindən və çatdırılma marşrutlarından imtina etmək demək deyil. Siyarto həmçinin layihə üçün Aİ-nin maliyyə yardımına ümid etdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, bundan sonra Macarıstan bütün qonşu ölkələrə qaz kəmərləri ilə qoşulacaq.

    Peter Siyarto Bojan Kumer
    Петер Сийярто: Венгрия и Словения построят газопровод для поставок газа из Италии

    Son xəbərlər

    04:41

    ABŞ yanacaq ixracını məhdudlaşdırmaq niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    04:27

    Macarıstan və Sloveniya İtaliyadan qazın nəqli üçün kəmər inşa edəcəklər

    Digər ölkələr
    03:52
    Foto

    Serbiya-Şimali Makedoniya qaz interkonnektorunun tikintisinə bu il başlanacaq

    Digər ölkələr
    03:43

    Netanyahu: İsrail İranın enerji obyektlərinə zərbə endirməkdən çəkinəcək

    Digər ölkələr
    03:27

    Canni İnfantino bütün komandaların DÇ-2026-da iştirakını gözləyir

    Futbol
    03:03

    ABŞ BƏƏ, Küveyt və İordaniyaya milyardlarla dollar məbləğində silah satacaq

    Digər ölkələr
    02:38

    UEFA Avropa Liqası: 1/4 finala yüksələn bütün komandalar müəyyənləşib

    Futbol
    02:26

    UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsinin cavab oyunları keçirilib

    Futbol
    01:57

    Əməkdar artist, xanəndə Raziyyə Şirinova vəfat edib

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti