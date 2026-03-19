    Венгрия и Словения построят газопровод для перекачки нефти из Италии

    Другие страны
    • 19 марта, 2026
    • 22:17
    Венгрия и Словения построят газопровод для перекачки нефти из Италии

    Венгрия и Словения заключили соглашение о строительстве газопровода между двумя странами для доставки газа из Италии.

    Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште после подписания документа с министром охраны окружающей среды, климата и энергетики Словении Бояном Кумером.

    По его словам, запланирована прокладка труб длиною 115 км, из которых около 40 км и компрессорная станция будут построены на венгерском участке.

    "На первом этапе его мощность составит 440 млн куб м в год, а позже она может быть увеличена до 1,7 млрд куб. м , что позволит Венгрии получать сжиженный природный газ из Италии через Словению", - сказал Сийярто.

    Он подчеркнул, что Венгрия делает этот шаг в соответствии со своей политикой диверсификации в энергетической области, но это не означает отказа от прежних источников и маршрутов доставки энергоносителей. Сийярто также сообщил, что рассчитывает на финансовую помощь ЕС в осуществлении этого проекта. По его словам, после этого Венгрия будет соединена газопроводами со всеми соседними странами.

