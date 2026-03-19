    Kallas: Aİ Yaxın Şərqdəki vəziyyətin nizamlanması üzrə İranla təmaslar aparır

    • 19 mart, 2026
    • 14:06
    Kallas: Aİ Yaxın Şərqdəki vəziyyətin nizamlanması üzrə İranla təmaslar aparır

    Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas Yaxın Şərqdəki vəziyyətin nizamlanması üçün İran rəhbərliyi ilə təmaslar apardığını bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, o bunu Brüsseldəki sammitdən əvvəl bildirib.

    "Bəli, təmaslar aparılır, artıq İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi ilə danışmışam. Hər kəs müharibənin sona çatmasında maraqlıdır", - K.Kallas qeyd edib.

    Kaya Kallas Abbas Əraqçi Yaxın Şərqdə eskalasiya
    Каллас: ЕС ведет контакты с Ираном по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке

    Son xəbərlər

    14:49

    Yeni əməkhaqqı sistemi dövlət idarəetməsini asanlaşdıracaq - RƏY

    Sosial müdafiə
    14:49

    Oman İranı Fars körfəzi ölkələrinin obyektlərinə hücumlarına görə qınayıb

    Digər ölkələr
    14:47

    Ekspert: "Dövlət qulluğunda mükafat sisteminin ləğvi maaş disproporsiyalarını aradan qaldıracaq"

    Maliyyə
    14:47

    Türkiyədən Azərbaycana gətirilən şaftalı, nektarin, gilasda Şarka virusu aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    14:46

    Aleksandar Vuçiç neft qiymətlərinin bahalaşmasına görə nazirləri təcili toplayıb

    Digər ölkələr
    14:44

    Sumqayıtda 34 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    14:41

    Kamran Əliyev: "Azərbaycanda bir nömrəli idman növü güləşdir"

    Fərdi
    14:27

    Peskov: Rusiya-ABŞ-Ukrayna danışıqlarının növbəti raundunun keçiriləcəyinə ümid edirik

    Region
    14:26
    Foto

    ANAMA: Azad olunmuş ərazilərdəki qəbiristanlıqlarda mina riski davam edir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti