Kallas: Aİ Yaxın Şərqdəki vəziyyətin nizamlanması üzrə İranla təmaslar aparır
Digər ölkələr
- 19 mart, 2026
- 14:06
Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas Yaxın Şərqdəki vəziyyətin nizamlanması üçün İran rəhbərliyi ilə təmaslar apardığını bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, o bunu Brüsseldəki sammitdən əvvəl bildirib.
"Bəli, təmaslar aparılır, artıq İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi ilə danışmışam. Hər kəs müharibənin sona çatmasında maraqlıdır", - K.Kallas qeyd edib.
Son xəbərlər
14:49
Yeni əməkhaqqı sistemi dövlət idarəetməsini asanlaşdıracaq - RƏYSosial müdafiə
14:49
Oman İranı Fars körfəzi ölkələrinin obyektlərinə hücumlarına görə qınayıbDigər ölkələr
14:47
Ekspert: "Dövlət qulluğunda mükafat sisteminin ləğvi maaş disproporsiyalarını aradan qaldıracaq"Maliyyə
14:47
Türkiyədən Azərbaycana gətirilən şaftalı, nektarin, gilasda Şarka virusu aşkarlanıbSağlamlıq
14:46
Aleksandar Vuçiç neft qiymətlərinin bahalaşmasına görə nazirləri təcili toplayıbDigər ölkələr
14:44
Sumqayıtda 34 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıbHadisə
14:41
Kamran Əliyev: "Azərbaycanda bir nömrəli idman növü güləşdir"Fərdi
14:27
Peskov: Rusiya-ABŞ-Ukrayna danışıqlarının növbəti raundunun keçiriləcəyinə ümid edirikRegion
14:26
Foto