Каллас: ЕС ведет контакты с Ираном по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что проводит контакты с иранским руководством для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом она заявила перед саммитом в Брюсселе.

"Да, контакты идут, я уже разговаривала с министром иностранных дел Ирана (Аббасом Арагчи), поднимаю все вопросы, которые у нас есть… Все заинтересованы, чтобы эта война закончилась, а не наращивалась", - сказала Каллас.