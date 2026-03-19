Каллас: ЕС ведет контакты с Ираном по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке
- 19 марта, 2026
- 13:27
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что проводит контакты с иранским руководством для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом она заявила перед саммитом в Брюсселе.
"Да, контакты идут, я уже разговаривала с министром иностранных дел Ирана (Аббасом Арагчи), поднимаю все вопросы, которые у нас есть… Все заинтересованы, чтобы эта война закончилась, а не наращивалась", - сказала Каллас.
