"Qala" qoruğunda "Novruz Qalası" adlı bayram şənliyi keçirilib
Mədəniyyət siyasəti
- 19 mart, 2026
- 13:47
"Qala" Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunda "Novruz Qalası" adlı bayram şənliyi keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, tədbir Xəzər Rayon İcra Hakimiyyətinin və "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub.
Tədbirdə şəhid ailələri, qazilər, rayon ağsaqqalları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Şənlik mərasimində xalçaçılıq, dulusçuluq, dəmirçilik emalatxanalarının və milli mətbəx nümunələri nümayiş olunub.
Daha sonra bayram şənliyi konsert proqramı ilə sona çatıb.
13:57
"Qalatasaray" "Liverpul"la oyundakı hadisəyə görə kompensasiya tələb edəcəkFutbol
13:53
Azərbaycanda bayram günlərində mənşə sertifikatı verilməsi davam etdiriləcəkBiznes
13:47
Foto
"Qala" qoruğunda "Novruz Qalası" adlı bayram şənliyi keçirilibMədəniyyət siyasəti
13:45
ABB xarici bankdan pay almaq istəyirMaliyyə
13:43
Hindistanın Ziqh diasporasına qarşı repressiyasının detalları açıqlanıbDigər ölkələr
13:42
"Borussiya" Ceydon Sançonu geri qaytarmaq üçün danışıqlara başlayıbFutbol
13:38
Bakıda kişi boksçular arasında beynəlxalq təlim-məşq toplanışı başlayırFərdi
13:37
Azərbaycanın informasiya-rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 2 dəfə artıbİKT
13:35