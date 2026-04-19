    Иран за время перемирия с США нарастил арсенал ракетных установок и беспилотников

    19 апреля, 2026
    Иран за время перемирия с США нарастил арсенал ракетных установок и беспилотников

    Иран воспользовался периодом объявленного перемирия с США для наращивания своего арсенала ракетных пусковых установок и беспилотных летательных аппаратов.

    Как передает Report со ссылкой на иранское агентство Nour News, об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил Ирана) генерал Маджид Мусави.

    "В условиях действующего режима прекращения огня темпы нашего обновления и пополнения арсенала ракетных пусковых установок и беспилотников стали еще более высокими. Нам известно, что противник не в состоянии обеспечить себе аналогичные возможности и вынужден транспортировать боеприпасы с противоположного конца земного шара", - цитирует издание слова Мусави.

    Ранее американская газета The New York Times (NYT) писала, что Иран в состоянии восстановить до 70% своего военного потенциала, существовавшего до начала вооруженного противостояния с США и Израилем.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

    Президент США Дональд Трамп 15 апреля объявил об открытии Ормузского пролива для судоходства, несмотря на сохранение морской блокады иранских портов. Этот шаг был предпринят для сохранения отношений с Китаем. Позднее, 18 апреля, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили о закрытии водной артерии, аргументировав это нарушением соглашения о прекращении огня и продолжающейся блокадой иранских портов американскими военными.

    İran ABŞ ilə atəşkəs dövründə raket qurğuları və PUA arsenalını genişləndirib

